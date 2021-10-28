Terör zanlılarını yurt dışına kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi
MİT ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla PKK/KCK üyelerine sahte pasaport ve kimlik çıkaran şebeke çökertildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona ait görüntülere TRT Haber ulaştı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, PKK/KCK mensuplarını sahte pasaport ve kimlik çıkartarak yurtdışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
6 aylık titiz takip sonucu 16 Ekim'de operasyon için düğmeye basan ekiplerin adreslere yaptığı baskında, çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.
MİT ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla PKK/KCK üyelerine sahte pasaport ve kimlik çıkaran şebeke çökertildi. Operasyona dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Burak Dündar aktardı. pic.twitter.com/D0nwg7DuAS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2021
PKK/KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertilirken, yakalanan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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