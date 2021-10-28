Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Niğde'de, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu M.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Üzerinde sahte kimlik çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Niğde PKK/KCK Terör Örgütü
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