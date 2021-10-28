Karaismailoğlu, Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Devrekani-Çatalzeytin Yolu ve Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Çatalzeytin Köprüsü'nün tekrar hizmete alınması vesilesiyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Afette yıkılan köprülerden birinin Çatalzeytin-Türkeli arasında bulunan Çatalzeytin Köprüsü olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık. Üç açıklıklı yeni köprümüzün yüksekliğini de artırdık. Bu şekilde olası bir heyelan, taşkın anında çok daha güçlü ve çok daha fazla miktarda suyun geçişi sağlanacak." diye konuştu.

Proje kapsamında ayrıca 25 kilometrelik Bozkurt-Çatalzeytin-Devrekani ayrımı yolu ile 6 kilometrelik Çatalzeytin-Devrekani yolunu da inşa edeceklerini belirten Karaismailoğlu, yol projesi ile Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin sıcak kaplama standardında yol ağına bağlanacağını vurguladı.

"Selin ikinci ve üçüncü gününden itibaren ulaşımı başlattık"

Proje ile Devrekani-Çatalzeytin ve Isırganlık-Bozkurt arasındaki küçük ve dar bir arazide devam eden eğimli, dar geçişin fiziki ve geometrik standartlarının da yükseleceğini anlatan Karaismailoğlu, bölge halkının daha rahat yollarda, hızlı ve güvenli şekilde ulaşımını sağlayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplamda 1228 kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar oluştuğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkılan Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, prefabrik menfezlerle 48 saat gibi kısa bir sürede köprü ve bağlantı yolunu tamamladık. Küre-İkiçay Köprüsü'nün yaklaşım dolguları, heyelanın nedeniyle tahrip oldu, köprüyü trafiğe açtık.

Kastamonu-İnebolu yolunun muhtelif kesimlerinde meydana gelen heyelan ıslahı ve onarım yaparak yolu, 20 Ağustos'ta açtık. Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunda hasar gören köprüler ve muhtelif kesimlerdeki heyelan ıslahı, temizlik ve tahkimatlar yaparak, 21 Ağustos'ta yolu trafiğe açtık.

Pınarbaşı Yolu üzerindeki Kanlıçay Köprüsündeki hasarı gidererek 12 Ağustos'ta köprüyü açtık. İnebolu-Abana ayrımı, Devrekani Yolu'nu 12 Ağustos'ta açtık. Çatalzeytin-Devrekani yolundaki hasarları gidererek kısa sürede yolu açtık. Azdavay-Şenpazar-Ağlı ayrımı yolundaki hasarlar da aynı şekilde giderilerek yol 11 Ağustos'ta açıldı. Bartın-Karabük yolunun Bahçecik mevkisindeki sel hasarları temizlenerek 18 çift menfez ile ulaşımı sağladık.

Kavlakdibi Köprüsü'nün yerine de yine prefabrik menfezlerle köprü yaptık. Tüm mevkilerdeki hasarları onararak yolumuzu 13 Ağustos’ta trafiğe açtık. Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunda yıkılan Boğazköy Köprüsü'nün yerine 8 metrelik ırmak geçişini sağladık. Bağlantı yolu ile ulaşımı 22 Ağustos'ta servis yolundan sağladık. Mobil çelik köprülerle afet yörelerine ulaşımı acilen sağladık. Selin ikinci ve üçüncü gününden itibaren ulaşımı başlattık."