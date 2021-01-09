Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Terörist cenazesinde propaganda: 7 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Muş’ta 2013 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesinin cenazesinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2013 tarihinde Muş ili Merkez İlçesi Durugöze köyünde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde, terör propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl merkez ve Korkut ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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