Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte koronavirüs ilacı satmaya çalışan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te sahte yeni tip koronavirüs ilacı satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İ.T'nin otomobilinde sahte COVID-19 ilacı satacağı bilgisine ulaştı.
Serince Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin dur ikazına uymayan zanlı otomobille kaçtı.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, 3 kutu sahte koronavirüs ilacı ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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