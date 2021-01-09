İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İ.T'nin otomobilinde sahte COVID-19 ilacı satacağı bilgisine ulaştı.

Serince Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin dur ikazına uymayan zanlı otomobille kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, 3 kutu sahte koronavirüs ilacı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.