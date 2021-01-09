UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü'nde, Frig döneminin yaşantısına animasyonlarla ışık tutulacak.

Tarihi geçmişini koruyup bugüne kadar taşıyabildiği için "Korumanın Başkenti" olarak da anılan Safranbolu, Türkiye'deki yaklaşık 50 bin korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındırıyor.

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konaklara sahip Safranbolu'daki Büyük Göztepe Tümülüsü (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik), Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Valilik organizasyonunda yapılan kazılarla 2011'de açıldı.

Frig dönemine tarihlendirilen ve bölgedeki tek Frig tümülüsü olduğu değerlendirilen mekanın turizme açılması için çalışmalar devam ediyor.

[Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü Fotoğraf: AA]

Mezarlar ve bulgular olduğu yerde sergilenecek

Kazılarda, boyu ve mimarisiyle gömülü kişinin zenginliğini simgeleyen 20 mezar, iskeletler, ölen kişilerin kullandığı ve kendisine hediye edilen çeşitli eşyalar çıkarıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı destekleriyle üstü kapatılan yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki tümülüsteki mezarlar ve bulgular, turizme açılarak olduğu yerde sergilenecek.

Yürütülen projeyle Frig döneminin yaşantısını, etnografyasını, kültürünü ve mutfağını yansıtan görseller ve animasyonlar hazırlanarak tümülüsün, restore edilen mezarlarla birlikte yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

Safranbolu'yu ziyaret edecekler, tümülüste Friglerin izini sürerek adeta zamanda yolculuk yapacak.

[Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü Fotoğraf: AA]

"Kent turizmine önemli katkı sunacak"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Safranbolu'nun bölge, ülke ve dünya için başlı başına bir değer, Osmanlı sivil mimarisinin görüldüğü nadide bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçede Frig dönemine uzanan bir tarihin olduğuna değinen Gürel, şöyle konuştu:

"Büyük Göztepe Tümülüsü'nde yapılan kazı çalışmaları sonunda bugüne gelindi. Şu anda üstünü kapatarak yağmurdan, çamurdan, kardan etkilenmemesi için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamız tamamlanınca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle yeni bir destinasyon ortaya çıkarmak istiyoruz. Safranbolu'ya gelen misafirlerimize bir nevi müze gibi yapacağımız yapıda, Frig dönemindeki yaşayış, etnografya, mutfak gereçleri gibi o dönemi yansıtacak animasyonlarla da burayı süsleyip uygun hale getirerek hem o dönemi yansıtmak hem de mezarları gösterebilmek adına bir çalışma yapıyoruz."

Misafirlerin hem Frig döneminin yaşam biçimini hem de oradaki mezarları göreceğini anlatan Gürel, ilk aşama olan çatı planlamasının bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Gürel, tümülüsün kent turizmine önemli katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]