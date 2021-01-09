Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nin Liz Deresi mevkisinde arazi taraması gerçekleştirdi.

Arama ve tarama faaliyetlerinde, İran'a götürüleceği değerlendirilen çuvallar içerisinde 1015 tablet, 9 bin 130 hap, 55 astım tüpü ve 386 Türk menşeli krem bulundu.