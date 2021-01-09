Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'ın İran sınırında tıbbi malzeme ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde, çuvallar içerisinde çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.
Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nin Liz Deresi mevkisinde arazi taraması gerçekleştirdi.
Arama ve tarama faaliyetlerinde, İran'a götürüleceği değerlendirilen çuvallar içerisinde 1015 tablet, 9 bin 130 hap, 55 astım tüpü ve 386 Türk menşeli krem bulundu.
Etiketler: Kaçakçılık
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