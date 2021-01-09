Kayalı Mahallesi yakınındaki göl yatağında yer yer dumanları fark eden vatandaşlardan Durmuş Akkuz, çobanlar tarafından ateş yakıldığını düşünüp dumanları takip etti.

Toprağın içten içe yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akkuz, gördüklerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip yetkililere ihbarda bulundu.

Yanmanın metan gazı gaynaklı olduğu tahmin ediliyor

Mahalle Muhtarı Muharrem Güdal, AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, yanmanın metan gazı kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

AFAD ekiplerinin, sıcaklığı belirli bir alanda tespit ettiğini anlatan Güdal, şunları kaydetti:

"Ekipler, çok büyük bir tehlike arz etmediğini söylediler. İncelemeler sürecek. Suların çekilmesine bağlı oluşan metan gazının oksijenle reaksiyonu ile yanmanın meydana gelebileceği yönünde öngörüde bulundular. Şu anda büyük bir tehlike görülmüyor ancak insanların fazla yaklaştırılmaması yönünde tavsiyede bulundular"