İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi’nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiği belirtildi.

Hafta sonu için meteoroloji uyarı kodunun "sarı" olduğu açıklandı.

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/Qx5NhAGi8U pic.twitter.com/ltN5QwTsSw — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 9, 2021

Sarı uyarı kodu nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Sağanak etkili oluyor

İstanbul'da yağışlı hava 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde etkili oluyor.