Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 2 yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçiden 2'si çıkarıldı, birini kurtarma çalışması devam ediyor.
Görümlü beldesi Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri ve işçilerin çalışması sonucu 2 kişi toprak altından çıkarılarak, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Toprak altında kalan bir işçinin de kurtarılmasına çalışılıyor.
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