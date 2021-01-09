Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
32 yaşındaki Mustafa Hadimli idaresindeki otomobil, Konya-Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde, 59 yaşındaki Mehmet Keklikçi yönetimindeki kırmızı ışıkta bekleyen tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tankerin altına giren otomobilin sürücüsü Hadimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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