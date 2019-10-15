Terör örgütünden Kızıltepe'ye havanlı saldırı: 2 şehit, 12 yaralı15 Ekim 2019 Salı 12:34 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 13:21
Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA, TRT Haber