Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş yapılan ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ürünlerinin listesini kamuoyu ile paylaştı.

Listede bazı içecek ve çikolatalarda kullanılan “Sildenafil sitrat" isimli ilaç etken maddesi dikkat çekti.

Uzmanlara göre, cinsel performans artırıcı özelliği olan bu maddenin bilinçsiz tüketilmesi, kalp rahatsızlıklarına ve hatta aşırı kullanımda ölüme neden olabilir. Bu maddeyi içeren ürünlere ulaşmak ise çok kolay. Bunları üreten firmalara verilen ceza bu yıl 22 bin 742 lira.

Firmaların elde ettikleri kazançların ise bu cezanın çok çok üzerinde olduğu , caydırıcı olması için hapis ya da ticaretten men gibi önlemlerin etkili olabileceği bildiriliyor.

"Gıda denetimleri yeterli değil"

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, “Listede bulunan ilaç etken maddelerinden biri de Sildenafil. Bunlar enerji içeceklerinde ve çikolatalarda performans artırıcı ürün olarak sunuluyor. Halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. Son derece tehlikeli" dedi.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr/GKGM" adresinden ulaşılıyor.

Üretici firmaların yeterince denetlenmediğini ifade eden Şenyurt, şunları söyledi:

"5996 sayılı kanun kapsamında gıda denetimi, gıda hilelerinin önüne geçmek için çok önemli. Bunların frekanslarının artırılmasını öneriyoruz. Şu anda 675 bin civarındaki kayıtlı onaylı işletmeleri, 6 bin 800 civarında teknik personel denetliyor. Ve yılda 1 kez bir işletmenin denetleniyor olması bu sayının yetersiz olduğunu gösteriyor. Cezai yaptırımların artırılması da son derece önemli."

Bu tür ürünlere ulaşım kolay

Taklit, tağşiş yapan firmalara verilen cezaların caydırıcı olmadığını anlatan Şenyurt, şöyle konuştu:

"Bu konuda çok titiz davranmak lazım. İnsanlar bu tür ürünlere hemen ulaşabiliyor. Kamu denetimi bu konuda daha da sıkılaştırılmalı ve bunlar zaten halkın sağlığını tehdit ettiği için, bu ve benzer ürünlerde yapılan tespitlerde, üretici firmalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmalı.

Diğer taklit tağşiş ürünlerde ceza sadece para cezası olarak karşımıza çıkıyor. Zaten kötü niyetli olan, haksız kazanç elde eden bu cezayı göze alarak bu işe giriyor. Çünkü elde ettiği kazanç zaten bu cezanın çok çok üzerinde. Dolayısıyla bu cezayı göze alarak üretime devam eden firmalar var. Bunlarla mücadele etmek lazım. Cezaları caydırıcı hale getirmek lazım. Belki hapis cezası, belki ticaretten men cezası gibi farklı seçenekler olabilir."

Yılda 320 bin kişi hayatını kaybediyor

Gıdaya bağlı hastalıkların önüne geçmenin önemini vurgulayan Şenyurt,

"Yılda 600 milyon insan dünya genelinde gıdaya bağlı hastalıklarla karşılaşıyor. 200’ün üzerinde tanımlanmış gıdaya bağlı hastalık var. Bunların bir kısmının ölümle sonuçlanan etkileri olduğu gibi hafif atlatılan sağlık sorunları da bunların içersinde. Yılda 320 bin kişi hayatını kaybediyor. Ülkemizde de sahte içkiden ve yedikleri yemekten zehirlenerek ölen insanları duyuyoruz. Bu tür olayların önüne geçmek için bilinçli olmak zorundayız"

Kaynak: DHA