Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 25 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece'de kentsel dönüşümün bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Akgün, "1999'da İstanbul'da deprem gerçeğini gördükten sonra belediye başkanı olarak ilk işim Büyükçekmece'nin imar planlarını masaya yatırıp gerçekleri görüp ona göre de çalışma yapmak oldu." diye konuştu.

Akgün, toprak yapısını daha iyi tahlil ederek planlarını buna göre yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Bugüne kadar bin 300'den fazla blok yıktık"

Büyükçekmece'de yatay yapılaşmayı ısrarla devam ettirdiklerini vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar en az bin 300'den fazla blok yıktık. Yaklaşık 15 bin civarında daire yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bunlar da Büyükçekmece'de beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek veya ağır darbe alacak binalardı. Bunların yıkımını öne aldık. Depreme yüzde 90 hazır ilçeyiz. 2 sene içerisinde depreme yüzde 100 hazır hale geleceğiz."

Kaynak: AA