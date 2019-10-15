Türkiye

Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

15 Ekim 2019 Salı 11:11 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 11:16

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu yolda meydana gelen kazada minibüsteki kişilerden biri hayatını kaybetti, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]