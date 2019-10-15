Türkiye
Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı15 Ekim 2019 Salı 11:11 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 11:16
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu yolda meydana gelen kazada minibüsteki kişilerden biri hayatını kaybetti, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı idaresindeki minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı tırla çarpıştı.
Minibüste bulunan Ahmet Bake kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası