Türkiye

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı

10 Ekim 2019 Perşembe 09:54 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 10:10

YPG/PKK'nın Suriye'den ateşlediği uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.