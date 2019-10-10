Türkiye
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı10 Ekim 2019 Perşembe 09:54 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 10:10
YPG/PKK'nın Suriye'den ateşlediği uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.
YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.
Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.
Kaynak: AA
Etiketler: YPG/PKK terör örgütü suriye