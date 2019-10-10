Türkiye
Zap ve Gara bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi10 Ekim 2019 Perşembe 08:41 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 08:55
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qTEquu1zBT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: tsk terörist terör PKK milli savunma bakanlığı