Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki metruk bir binanın bir kısmında çökme yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma yaptı.

[İtfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma yaptı. Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin incelemeleri sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA