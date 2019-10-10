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Beyoğlu'nda bir evde çökme meydana geldi10 Ekim 2019 Perşembe 05:52 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 06:19
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tek katlı metruk bir evde kısmi çökme oldu.
[Tek katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Fotoğraf: DHA]
Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki metruk bir binanın bir kısmında çökme yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma yaptı.
[İtfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma yaptı. Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin incelemeleri sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: metruk bina İstanbul çöken ev Beyoğlu