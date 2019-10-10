Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden alevler yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında sadece hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA