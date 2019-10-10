Türkiye
Esenyurt'ta iş yeri yangını10 Ekim 2019 Perşembe 04:11 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 04:13
Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden alevler yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında sadece hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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