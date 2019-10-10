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Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan karar Resmi Gazete'de10 Ekim 2019 Perşembe 01:47 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 01:53
Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
Bu konudaki Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin ve terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.
Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber
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