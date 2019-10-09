Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Amacımız Fırat'ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG'nin varlığını sonlandırmak" dedi.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Suriyelilerin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacağız.911 kilometrekarelik sınırlarmızda terör kordidoruna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Sivil, masum insanlar, tarihi eserler, çevre, kütürel ve dini yapılar dokunulmaz" diyen Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA