ATAK Helikopteri, Bayraktar SİHA, Bora füzesi ve daha fazlası...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını yerli ve milli ürünleriyle vuruyor.

TSK, özellikle son 10 yıllık süreçte gücünü artırdı..

Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan ATAK, bu gücün en önemli unsurlarından biri. Üstün manevra kabiliyetine sahip helikopter, milli Cirit ve Mızrak tanksavar füzelerini taşıyor.

Mehmetçiğin en büyük destekçisi: Bayraktar SİHA

Bayraktar SİHA da, Mehmetçiğin en büyük destekçisi.. Milli SİHA karada obüslerle, havada ise F-16'larla bilgi paylaşabiliyor. Ayrıca, taşıdığı akıllı mühimmat ile nokta atışı gerçekleştirebiliyor.

Özellikle şehir savaşlarında kullanılmak üzere üretilen mini İHA da, harekatta büyük avantaj.

Milli top ve füze sistemleri de, terör unsurlarının korkulu rüyası durumunda.

Türkiye'nin balistik füze sistemi Bora, Pençe harekatlarıyla birlikte kullanılmaya başlandı. 280 kilometre menzile sahip Bora, 450 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor.

40 kilometre menzilli sisteme Sakarya ve Kasırga eşlik ediyor

Fırtına obüsleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında nokta atışlarla, PKK'nın belini kırmıştı.

40 kilometre menzile sahip obüsler, Fırat'ın doğusunda da, TSK'nın en önemli unsurları arasında. Fırtına obüslerine, 40 roketi 20 saniyede ateşleyebilen Sakarya ve 65 kilometre menzile sahip Kasırga Roketatar sistemleri de destek veriyor.

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş, "Hava kuvvetlerimizin kullandığı mühimmatlar şimdi eskisi gibi değil. Onlara biz hassas güdüm kitleri takarak nokta vuruşu yapar hale getirdik" dedi.

Ve milli üretim hafif silah sistemleri...

Benzerlerine göre, büyük üstünlük taşıyan Bora12 ve KNT-76 keskin nişancı tüfekleri olası tehlikelerin bertaraf edilmesinde büyük önem taşıyor.

Haber: Sena Ünal SENA ÜNAL

KAMERA: HAYRETTİN KAVİ