Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat09 Ekim 2019 Çarşamba 21:23 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:28
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA