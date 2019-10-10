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Hacı Bayram Camii'nde Fetih Suresi okundu10 Ekim 2019 Perşembe 04:38 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 06:51
Hacı Bayram Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla, sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor. 81 ildeki 84 bin camide Fetih Suresi okundu.
Türkiye’nin dört bir yanında #BarışPınarıHarekatı’na destek için camilerde Fetih Suresi okunuyor. https://t.co/Tstlia72zG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2019
Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi okunan duaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
Kaynak: TRT Haber