Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor. 81 ildeki 84 bin camide Fetih Suresi okundu.

Türkiye’nin dört bir yanında #BarışPınarıHarekatı’na destek için camilerde Fetih Suresi okunuyor. https://t.co/Tstlia72zG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2019

Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi okunan duaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Kaynak: TRT Haber