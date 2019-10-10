Türkiye

Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

10 Ekim 2019 Perşembe 09:10 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 09:21

Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.