Türkiye
Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi10 Ekim 2019 Perşembe 09:10 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 09:21
Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde eski İstanbul-Ankara karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen çekici tipindeki 81 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu.
Araçta yapılan aramada çekicinin arkasındaki çelik plakalara gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara bulundu.
Araçtaki Vahdettin G. ve Engin K. gözaltına alındı. Kaçak sigaralara el konuldu.
Kaynak: İHA
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