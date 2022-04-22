Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D, Ş.D ve F.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Edirne
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