Türkiye
Terör örgütlerine büyük darbe: 391 şüpheli gözaltına alındı15 Ekim 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 16:41
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik son 3 günde yapılan operasyonlarda 391 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
PKK/KCK terör örgütüne yönelik 36 ilde yürütülen 63 operasyonda, 245 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 25 ilde yürütülen 44 operasyonda da 146 şüpheli gözaltına alındı.
Bakanlık, operasyonların sürdüğünü belirtti.
Kaynak: TRT Haber