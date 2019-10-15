İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 36 ilde yürütülen 63 operasyonda, 245 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 25 ilde yürütülen 44 operasyonda da 146 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlık, operasyonların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: TRT Haber