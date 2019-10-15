Terörle mücadele hem sınırlarımız ötesinde hem de yurt içinde yapılıyor. Yurt içinde kış hazırlığı yapan teröristler, yayla evlerinde bırakılan erzağın peşinde.

Bunun önüne geçmek için, İçişleri Bakanlığı 39 il valiliğine genelge gönderdi. Yaylacılardan evlerinde erzak bırakmamaları istendi.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, yaylalarda evi olan vatandaşlar için şu uyarıda bulundu:

"Dönerken orada stokladıkları erzakları bırakmamaları lazım. Eğer bu erzakları yanlarında indirmezlerse terör örgütlerine bir lojistik destek sağlamış olurlar."

Yayladan dönüşe geçenler bu konuya duyarlı. Evlerde hiçbir yaşam malzemesi bırakmayacaklarını söylüyorlar. Yaylacılar baharda yeniden dönmek üzere evlerini boşaltıyor.

Kaynak: TRT Haber