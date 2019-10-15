Türkiye
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı15 Ekim 2019 Salı 13:16 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 13:22
Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 kişinin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: terör propagandası sosyal medya barış pınarı harekatı