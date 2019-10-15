Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 kişinin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA