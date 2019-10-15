FAO tarafından 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü'nün bu yılki sloganı "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, dünya genelinde 670 milyondan fazla yetişkin ile 120 milyon çocuğun obeziteyle mücadele ettiğini belirterek, "Sağlıksız beslenmenin neden olduğu sağlık problemlerinin tedavisi için yılda yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığı tahmin ediliyor" dedi.

Gutu, açlık ve her türlü yetersiz beslenmeye karşı mücadelede son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

"Gelir artışı yeme alışkanlıklarını değiştirdi"

Gutu, gıda güvenliği olmayan insanların yetersiz beslenme biçimleriyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Her 9 kişiden 1'i açlık çekerken, yaklaşık 2 milyar insan besin yetersizliği yaşıyor. Aynı zamanda obezite ve beslenme biçimiyle alakalı hastalıklar hemen hemen her ülkede artış gösteriyor ve dünya genelinde endişe yaratıyor. Bu yıl insanları ne yediğimiz üzerinde düşünmeye çağırıyoruz."

Küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı sonucu beslenme ve yeme alışkanlarında değişiklikler yaşandığını anlatan Gutu, artık mevsimlik sebze ve meyve gibi ürünler yerine rafine nişasta, şeker, yağ, tuz, işlenmiş gıda ve hayvansal kaynaklı ürünlerin tüketildiği söyledi.

Viorel Gutu, insanların artık evde yemek hazırlamak için daha az zaman harcadığına ifade ederek, "Özellikle kentlerdeki tüketiciler, süpermarketler, fast-food ve paket servis yapan restoranlarla, sokakta satılan yiyecekleri tercih ediyor. Obezite sadece gelişmiş ülkelerde değil aynı zamanda düşük gelirli ülkelerde de kendini gösteriyor" dedi.

"Besleyici gıdalar uygun fiyatlı olmalı"

Sağlıksız beslenmenin kalp damar, diyabet ve bazı kanser hastalıklarına neden olduğunu belirten Gutu, şöyle konuştu:

"Hükümetleri besleyici gıdaların erişilebilir ve uygun fiyatlı hale gelmesi için düzenlemeler yapmaya, tarım politikalarını meyve, sebze ve baklagiller gibi besleyici ürünlere ilişkin araştırma ve yatırımlarını artıracak şekilde genişletmeye davet ediyoruz."

FAO'nun Dünya Gıda Günü'nü çeşitli etkinlikler kutlayacağını anlatan Gutu, etkinliklerle toplumun çeşitli kesimlerine ulaşarak, sağlıklı beslenme ve doğru gıda seçimi yapmaları konusunda insanları bilgilendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA