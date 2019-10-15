Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, T.K ve B.K'ya ait evde oluşturulan atölyede, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör, 15 tabanca fişeği, 1 ayaklı freze, 3 mengene ile silah yapımında kullanılan fırın ve çeşitli araç gereç ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA