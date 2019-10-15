Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemede, Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cesedine ulaşıldı.

Ağır yaralanan anne Fadime İlkinci ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor. Ekiplerin patlamanın nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA