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Türkiye
AA 14.05.2023 11:38

Terör nedeniyle boşalttıkları köylerinde 30 yıl sonra oy kullandılar

Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle göç ettikleri köylerine dönüş yapan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra köylerinde sandık başına gitti.

Terör nedeniyle boşalttıkları köylerinde 30 yıl sonra oy kullandılar
[Fotograf: AA]

Terör nedeniyle yıllar önce Şenyayla bölgesindeki topraklarını bırakarak Muş ve batı illerine göç eden Kayalısu sakinleri, huzurun sağlanmasıyla köylerine geri dönerek yaşamaya başladı.

Göç sonrası birçok seçimde farklı noktalarda oy kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra ilk defa köylerinde sandık başına gitmenin heyecanını yaşadı.

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, terör olayları nedeniyle yıllar önce terk ettikleri köylerine dönüş yaptıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlk defa Kayalısu köyünde oy kullandığını belirten Erez, "Köylerimize geri dönüşler başladığı için bu yıl ilk defa burada oy kullanıyoruz. Köyde seçime yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız gelip oyunu kullanıyor. Allah devletimize, milletimize hayırlı, uğurlu etsin. Kazasız belasız atlatırız inşallah. Daha önce taşımalı olarak diğer köylerde ve Muş'ta oy kullanıyorduk. Bütün vatandaşlarımız burada. Sırayla oyumuzu kullanıyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köy sakinlerinden Kerem Avcı ise 30 yıldır Kayalısu köyünde oy kullanamadığını ifade ederek, "Bu yıl köyümüzde oy kullanıyoruz. Devletimizden memnunuz. Terör nedeniyle köyümüzü terk etmiştik. Geri dönüşlerle köyümüze yerleştik. İnşallah bundan sonra güzel olacak" dedi.

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