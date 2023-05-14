Aksaray'da tarım işçisi aileyi taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Aksaray- Adana kara yolu Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa’dan Konya’ya, tarlalarda çalışmaya giden Salih Durmaz yönetimindeki plakalı kamyonet, bariyerleri çarpıp sürüklendi.

Kazada kamyonetin arka lastikleri yerinden çıkarken, araçta bulunan Zini Durmaz, Şehribah Durmaz, İbrahim Durmaz, Reyhan Durmaz, Zeynep Durmaz, Gurbet Durmaz, Nazlı Durmaz, Rojbin Durmaz, Eyyüp Durmaz ve Müslüm Durmaz yaralandı. Kamyonet sürücüsü Salih Durmaz ise yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8’i çocuk 10 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.