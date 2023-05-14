Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.05.2023 11:33

Aksaray'da tarım işçisi aileyi taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Aksaray'da tarım işçisi aileyi taşıyan kamyonet, bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 8’i çocuk 10 kişi yaralandı.

Aksaray'da tarım işçisi aileyi taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Aksaray- Adana kara yolu Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa’dan Konya’ya, tarlalarda çalışmaya giden Salih Durmaz yönetimindeki plakalı kamyonet, bariyerleri çarpıp sürüklendi.

Kazada kamyonetin arka lastikleri yerinden çıkarken, araçta bulunan Zini Durmaz, Şehribah Durmaz, İbrahim Durmaz, Reyhan Durmaz, Zeynep Durmaz, Gurbet Durmaz, Nazlı Durmaz, Rojbin Durmaz, Eyyüp Durmaz ve Müslüm Durmaz  yaralandı. Kamyonet sürücüsü Salih Durmaz ise yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8’i çocuk 10 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ETİKETLER
Aksaray Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'un 13 seçmenli mahallesi oyunu kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı
13:13
Sınır noktasında seçim heyecanı
13:06
Yeniçeri kıyafeti giyip, atı ile oy kullanmaya gitti
12:50
Bakan Akar oyunu mezunu olduğu okulda kullandı
12:44
Sandık başındaki görevliye kızından 'Anneler Günü' sürprizi
12:41
Twitter mahkeme kararı uyarınca Türkiye'deki bazı içerikleri engelledi
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
FOTO FOKUS
Hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı
Hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ