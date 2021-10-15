Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 22:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Temizlik yaparken düştü, bacağına bıçak saplandı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray'da işlettiği lokantada temizlik yaparken dengesini kaybeden adam, elindeki bıçakla yere düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minarecik Mahallesi Vehbibey Caddesi’nde bulunan bir lokantada, kapatmak için hazırlandığı lokantasında temizlik yaptığı esnada dengesini kaybeden Abdurrahman Y. elindeki bıçakla birlikte yere düştü.
Kendini kollamak isteyen adam düştüğü anda elindeki bıçak bacağına saplandı. Bu sırada çalışan personeller durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Bacağından yaralanan Abdurrahman Y. olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Abdurrahman Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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