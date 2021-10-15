Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sağanak ve fırtına: Araçlar suya gömüldü, ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerleri su altında kalırken, fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar yollara devrildi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.
[Fotoğraf: AA]
Fırtına nedeniyle ağaçlar da devrildi
Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 22:34
- 22:33
- 22:22
- 22:16
- 22:24
Sıradaki Haber
Ordu merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz