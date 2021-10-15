Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına nedeniyle ağaçlar da devrildi

Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.