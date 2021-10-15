Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: AA]

Bir patlayıcı daha olduğu ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çöp konteynerini inceleyen ekipler, bir el yapımı patlayıcı daha olduğunu fark etti.

Bomba imha ekipleri, el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Suriye uyruklu katı atık toplayıcısının tedbir amaçlı gözaltına alındığı öğrenildi.