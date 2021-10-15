15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü
Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de de kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör tarım sektörü. Sektörde olan 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen ''15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'' programına katıldı.
Kadınların tarım ve gıda sektörünün can damarı olduğunu söyledi.
Çiftçilere tohum üretim desteği
Çiftçilere bir de müjde veren Pakdemirli şöyle konuştu:
''Kadınlarımız dünyada sosyo-ekonomik sürekliliğin anahtarı, kalkınma süreçlerinin hayati ve olmazsa olmazıdır. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle; Kırsal Kalkınma, Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum üretimi kapsamında toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.''
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerde tarım işçisi kadınlar unutulmadı.
Kadınlar fidan aşılama ustası oldu
Adıyaman'da da tarım işçisi kadınlar unutulmadı. Daha iyi gelir sağlamaları için fidan aşılama eğitimi verildi. Kısa sürede başarı sağlayan kadınlar, yöredeki her türlü ağacı aşılayabiliyor.
Kadınlar Bağpınar köyünde ceviz fidanlarını aşıladı.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, "Aşı tutturmak zordur, kadınlarımız bu konuda çok başarılı. Yüzde 95 aşı tutturma oranına sahipler ki bu da aşılamada çok yüksek bir rakamdır. Kendilerini çok tebrik ediyorum" dedi.
Kumlucalı kadın çiftçiye ziyaret
Antalya'nın tarım üssü Kumluca ilçesinde de kadın çiftçiler yalnız değildi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı ve beraberindeki heyet; odaya kayıtlı ilk kadın üye olan 61 yaşındaki Fatma Nacakcı'yı serasında ziyaret etti.
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