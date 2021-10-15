Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen ''15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'' programına katıldı.

Kadınların tarım ve gıda sektörünün can damarı olduğunu söyledi.

Çiftçilere tohum üretim desteği

Çiftçilere bir de müjde veren Pakdemirli şöyle konuştu:

''Kadınlarımız dünyada sosyo-ekonomik sürekliliğin anahtarı, kalkınma süreçlerinin hayati ve olmazsa olmazıdır. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle; Kırsal Kalkınma, Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum üretimi kapsamında toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.''

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerde tarım işçisi kadınlar unutulmadı.

Kadınlar fidan aşılama ustası oldu

Adıyaman'da da tarım işçisi kadınlar unutulmadı. Daha iyi gelir sağlamaları için fidan aşılama eğitimi verildi. Kısa sürede başarı sağlayan kadınlar, yöredeki her türlü ağacı aşılayabiliyor.

Kadınlar Bağpınar köyünde ceviz fidanlarını aşıladı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, "Aşı tutturmak zordur, kadınlarımız bu konuda çok başarılı. Yüzde 95 aşı tutturma oranına sahipler ki bu da aşılamada çok yüksek bir rakamdır. Kendilerini çok tebrik ediyorum" dedi.

Kumlucalı kadın çiftçiye ziyaret

Antalya'nın tarım üssü Kumluca ilçesinde de kadın çiftçiler yalnız değildi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı ve beraberindeki heyet; odaya kayıtlı ilk kadın üye olan 61 yaşındaki Fatma Nacakcı'yı serasında ziyaret etti.

