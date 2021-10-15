Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki otobüs çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki otobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki otobüs, merkez Şehitkamil ilçesinde Özegir B. yönetimindeki otobüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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