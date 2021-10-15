Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
39 ilaç piyasadan toplatılacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 39 ürünün ruhsatlarının askıya alındığını ve toplatılma kararı alındığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 39 ürünün eczanelerden toplatılmasına karar verildi.
Toplatılmasına karar verilen ürünler içinde kas ve eklem ağrıları için kullanılan spreyler ile kremler yer alıyor.
Deriye uygulanan kas gevşetici etken maddesi içeren ilaçların ruhsatları da askıya alındı.
İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen ilaçların tam listesi
Etiketler: Sağlık Bakanlığı İlaç
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