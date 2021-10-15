Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 39 ürünün eczanelerden toplatılmasına karar verildi.

Toplatılmasına karar verilen ürünler içinde kas ve eklem ağrıları için kullanılan spreyler ile kremler yer alıyor.

Deriye uygulanan kas gevşetici etken maddesi içeren ilaçların ruhsatları da askıya alındı.

İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen ilaçların tam listesi