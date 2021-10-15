Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ordu merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün gizli yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün gizli yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ordu, Tekirdağ ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullandığı ve ByLock içeriklerinde ismi geçtiği belirlenen 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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