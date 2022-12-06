TEM'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otoyolda tedbir alarak trafik akışını kontrollü sağladı.
Sağlık ekipleri, sürücünün yanında bulunan ve savrulan kamyonun altında sıkışan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Öte yandan, kamyonu kaldırma çalışmaları sürerken, Edirne istikametinde kazayı görüp duraklayan sürücüler, trafik yoğunluğu oluşturdu.
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