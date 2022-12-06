Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 05:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Koşuyolu Mahallesi Muhiddin Üstündağ Caddesi'ndeki kafenin teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri sahibi ve vatandaşları tedbir amaçlı uzaklaştırdı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Son Haberler
- 06:10
- 06:09
- 06:08
- 06:08
- 05:10
Sıradaki Haber
Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz