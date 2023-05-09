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Türkiye
İHA 09.05.2023 16:43

TEM’de bariyerlere çarpan tır dorseden ayrılıp dereye uçtu

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarpıp ardından dorseden ayrılarak dereye uçtu. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TEM’de bariyerlere çarpan tır dorseden ayrılıp dereye uçtu
[Fotograf: İHA]

TEM Otoyolu Akyazı mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Can K. idaresindeki çimento yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce bariyerlere çarptı.

Çarpma neticesinde dorseden ayrılan tır dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve SAKTİM ekipleri sevk edildi.

Sürücü Can K.’nın kendi imkanlarıyla tırdan çıktığı öğrenildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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