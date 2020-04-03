Haber Giriş: Kaynak: DHA
TEM'de alev alan otomobil küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde alev alan otomobil yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Etiketler: TEM otoyoluSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 09:25
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