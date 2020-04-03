Tekirdağ nisanda beyaza büründü
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı. Şarköy ilçesinde de lapa lapa yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Tekirdağ genelinde dün başlayan sağanak, akşam saatlerinde Süleymanpaşa’ya bağlı Semetli ve Işıklar mahallelerinde kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimde bulunan iki mahallede lapa lapa yağan kar vatandaşları sevindirdi.
Semetli Mahallesi Muhtarı Bayram Yazır, “Nisan ayında yağan bu kar, küçük bir şaka gibi oldu. Şaşırtıcı ve sevindirici bir kar yağışı oluyor” dedi.
Kar yağışı sonrası beyaz bürünen mahallelerde karla karışık yağmurun devam ettiği belirtildi.
Şarköy'de kar sürücülere zor anlar yaşattı
Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, “Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu.