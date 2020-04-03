Tekirdağ genelinde dün başlayan sağanak, akşam saatlerinde Süleymanpaşa’ya bağlı Semetli ve Işıklar mahallelerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimde bulunan iki mahallede lapa lapa yağan kar vatandaşları sevindirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Semetli Mahallesi Muhtarı Bayram Yazır, “Nisan ayında yağan bu kar, küçük bir şaka gibi oldu. Şaşırtıcı ve sevindirici bir kar yağışı oluyor” dedi.

Kar yağışı sonrası beyaz bürünen mahallelerde karla karışık yağmurun devam ettiği belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Şarköy'de kar sürücülere zor anlar yaşattı

Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: İHA]

Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, “Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu.