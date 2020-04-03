Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yeni aldığı otomobiliyle 3 takla attı, burnu bile kanamadı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, 3 gün önce aldığı otomobiliyle takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Süleyman Demirel Bulvarı’nda, 3 gün önce aldığı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Elvan Y. yönetimindeki 09 K 0699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Defalarca takla atan araç yol çalışmasının bulunduğu bölgede bulunan kayalıklarda son buldu.
Kazada Elvan Y. başka bir vatandaşın yardımıyla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
3 gün önce aldığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Etiketler: aydın otomobil kaza trafik KazasıSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 02:39
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