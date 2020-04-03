İstanbul O3 Bağlantı Yolu 100 Yıl Köprüsü'nde, Aksaray istikametinde giden iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpışarak, kaza yaptı.

Arkadan gelen araçlar da kaza yapan araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Trafik bir süre aksadı

Kaza nedeniyle O3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde trafik tamamen durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 10 araçta hasar oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.