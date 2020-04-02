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Ankara'da art arda deprem
Ankara'da gece saatlerinde art arda deprem oldu. Çubuk ilçesinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü 3,8, 3,1 ve 2,7.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk deprem saat 23.23'te meydana geldi.
3,8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6,97 kilometre.
Çubuk ilçesinde 23.44'te 3,1 ve 23.53'te ise 2,7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.
Etiketler: çubuk deprem ankara'da deprem mi oldu Ankara depremSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 02:35
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