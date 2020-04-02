Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk deprem saat 23.23'te meydana geldi.

3,8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6,97 kilometre.

Çubuk ilçesinde 23.44'te 3,1 ve 23.53'te ise 2,7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.