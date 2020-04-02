Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu başkanlığında toplandı.

Kurulda alınan yeni kararlar yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, “Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların, araçların ve toplu halde gezmelerinin yasaklanmasına, şantiye ve diğer iş yerlerinde çalışıp iş bittiği için memleketlerine gitmek isteyenler seyahat etmeden önce 14 gün süreli izolasyona tabi tutularak, kaldıkları yerin hijyenini işveren tarafından sağlanmasına, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamu-özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, alınan idari tedbirlere uymayanlar idari işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.



